"Я цього не відчуваю. У футболіста з тренером повинні бути нормальні, здорові відносини. А не так, як раніше, коли ти починаєш відчувати, що вже якийсь лівий у команді. Луческу до всіх добре ставиться і з усіма розмовляє. Це дуже важливо", – сказав Цітаішвілі у програмі "От души в душу".

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Нагадаємо, Цітаішвілі, попри акції ультрас, одним з перших підтримав Луческу. 19-річний футболіст неодноразово розсипався румуну в компліментах і вважає, що Динамо з приходом нового тренера вже піднялось на якісно новий рівень. Як наслідок, ЗМІ почали називати Цітаішвілі "улюбленцем Луческу".

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