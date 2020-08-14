"Моя мета – стати лідером Динамо": Цітаішвілі – про зміни у тренувальному процесі киян

"Наше завдання зараз – навчитися добре виходити з пресингу та пресингувати. Тому ми займалися на вузькому полі, щоб усі знаходилися "в купі", не було великих зон і щоб наші захисники звикали.

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Зараз усе дуже сильно змінилося у тренувальному процесі. Увага акцентується на крайніх нападниках, на групу атаки. Тоді як раніше передусім акцент був на оборону. Зараз поєднується і оборона, і атака – для нас це дуже важливо, тому що ми знаємо, що робити попереду. Ми награємо певні комбінації і всі знають, куди бігти.

Моя мета – стати лідером Динамо. Для мене це рідний клуб, він багато мені дав. Тому насамперед хочу досягти тут максимальних результатів не тільки для себе, але й для команди, щоб вписати нас в історію. Шанси є завжди, у кожного гравця та за будь-якого тренера. Усе залежить від тебе, від того, як ти працюєш і тренуєшся", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо встигло провести вже два спаринги: 7 серпня підопічні Луческу перемогли рівненський Верес (3:0), а через 4 дні поступились чернігівській Десні (1:2). Завтра, 15 серпня, третім суперником "біло-синіх" стане житомирське Полісся.

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