"Я этого не чувствую. У футболиста с тренером должны быть нормальные, здоровые отношения. А не так, как раньше, когда ты начинаешь чувствовать, что уже какой-то левый в команде. Луческу ко всем хорошо относится и со всеми разговаривает. Это очень важно", – сказал Цитаишвили в программе "От души в душу".

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Напомним, Цитаишвили, несмотря на акции ультрас, одним из первых поддержал Луческу. 19-летний футболист неоднократно рассыпался румыну в комплиментах и ​​считает, что Динамо с приходом нового тренера уже поднялось на качественно новый уровень. Как следствие, СМИ стали называть Цитаишвили "любимцем Луческу".

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