"Нашою найбільшою проблемою була не Бенфіка, а ситуація в цілому. Ми залучаємо гравців із академії, однак вони поки не готові до такого рівня. У нас в захисті грають 19-річний Забарний, 20-річний Вівчаренко, 22-річний Сирота. Ми могли зробити небагато – тільки завадити нашому супернику забивати.

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Бенфіка заслуговує на цю перемогу, вітаю їх та бажаю гарного виступу в груповому етапі Ліги чемпіонів. Лісабонці – команда дуже високого рівня та кваліфікації, вони грають у видовищний, динамічний і організований футбол, але поки що дуже зарано казати, чи зможе Бенфіка претендувати на перемогу в турнірі.

Ми ж цього тижня розпочнемо новий чемпіонат, де гратимемо з 18-20-річними футболістами. Не хочу шукати в цьому виправдань, але Бенфіка була в обох матчах сильнішою за Динамо. Ми зробили неможливе", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

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