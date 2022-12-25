"Ми дуже готувалися до двох матчів плей-офф відбору. Розуміли, що обидві команди-суперниці грають у 5 захисників. Коли пройшли Шотландію, було дуже сильне налаштування. Дуже хотіли вийти на ЧС.

Вважаю, Лаос "зробив" цей матч, бо на Ярмоленку був чистий пенальті. Рахунок став би 1:1, вилучили б футболіста Уельсу. Гра повернулася б на 360 градусів. І коли тобі в навушник кажуть: "Не треба ставити, бо це Україна", звісно, ти не маєш права ставити.

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Лаос вважає себе номером 1, привертає увагу. Напевно, думає, що він – найкращий арбітр світу, дуже пафосно інколи поводить себе. Його поведінка не дуже добре характеризує його. Ми знаємо його з не дуже хорошого боку. Це арбітр, який робить все, що йому говорять у мікрофон або перед матчем – треба, аби пройшла та або та команда. Він все робить для цього", – заявив Бондар у ефірі ШИПШИНА ШОУ.

Нагадаємо, Україна мінімально поступилась Уельсу і не поїхала на ЧС-2022. За рахунку 0:1 на 40-й хвилині Джо Аллен підчепив Андрія Ярмоленка у карному майданчику, однак іспанець Матеу Лаос повністю проігнорував епізод.

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