Розлютив Мессі у "найбруднішому" матчі в історії – авторитетний арбітр більше не судитиме на ЧС-2022
Іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос завершив роботу на ЧС-2022.
Він був головним у матчі чвертьфіналу катарського Мундіалю, в якому Аргентина обіграла Нідерланди. Поєдинок виявився нервовим, а Лаос показав аж 15 жовтих карток. Це антирекорд чемпіонатів світу.
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Вочевидь, куратори суддівського корпусу залишилися незадоволеними робою іспанця. За інформацією COPE, 45-річний рефері більше призначень не отримає. Матеу Лаос вирішив не залишатися в Катарі й уже вирушив на батьківщину.
Варто зауважити, що інші іспанські рефері поки залишаються в роботі. Зокрема, призначення на матчі як відеоасистенти можуть отримати Алехандро Ернандес Ернандес, Хуан Мартінес Мунуера та Рікардо де Бургос. На ЧС-2022 залишилося зіграти 4 матчі – два півфінали, поєдинок за третє місце та фінал.
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