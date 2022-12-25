Защитник сборной Украины Валерий Бондарь до сих пор не может простить Матеу Лаосу сомнительные решения в финале отбора ЧМ-2022 против Уэльса (0:1).

"Мы очень готовились к двум матчам плей-офф отбора. Понимали, что обе команды-соперницы играют в 5 защитников. Когда прошли Шотландию, был очень сильный настрой. Очень хотели выйти на ЧМ.

Думаю, Лаос "сделал" этот матч, потому что на Ярмоленко был чистый пенальти. Счет стал бы 1:1, удалили бы футболиста Уэльса. Игра повернулась бы на 360 градусов. И когда тебе в наушник говорят: "Не надо ставить, потому что это Украина", конечно, ты не имеешь права ставить.

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Лаос считает себя номером 1, привлекает внимание. Наверное, думает, что он лучший арбитр мира, очень пафосно иногда ведет себя. Его поведение не очень хорошо характеризует его. Мы знаем его с не очень хорошей стороны. Это арбитр, который делает все, что ему говорят в микрофон или перед матчем – нужно, чтобы прошла та или та команда. Он все делает для этого", – заявил Бондарь в эфире ШИПШИНА ШОУ.

Напомним, Украина минимально уступила Уэльсу и не поехала на ЧМ-2022. При счете 0:1 на 40-й минуте Джо Аллен подцепил Андрея Ярмоленко в штрафной, однако испанец Матеу Лаос полностью проигнорировал эпизод.

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