"Я хочу подякувати всім людям в Маямі за такий прийом і любов з моменту мого приїзду сюди. Я дуже радий бути з вами. Хочу подякувати Хосе, Хорхе і Девіду за це визнання, за те, що все пройшло легко і що ми почуваємося як вдома.

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Я дуже хочу почати тренуватися і грати в матчах, дуже хочу перемагати і щоб цей клуб продовжував розвиватися. Сподіваюся, що протягом усього турніру ви будете продовжувати підтримувати нас.

Особисто я вірю, що мої партнери по команді віддадуть усе, щоб побудувати цей проєкт, і я дуже радий, що обрав це місто та цей проєкт. Не сумніваюся, що ми чудово проведемо час і переживемо дуже приємні моменти", – цитує Мессі Marca.

Футболку з 10-м номером аргентинцю вручив Девід Бекхем, який є власником клубу з Маямі. Нагадаємо, що Мессі став одноклубником Сергія Кривцова. Справи в Інтер Маямі наразі кепські – останнє місце у Східній конференції (18 очок після 22 зіграних матчів).

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