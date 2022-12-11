"Якщо чесно, арбітр відпрацював не дуже добре. Погана гра може бути у всіх: у гравців, у суддів теж. Я думаю, що рефері не відповідав рівню цієї гри. У першому таймі було щонайменше кілька пропущених фолів біля штрафного майданчика французів, які ми могли б використати. Але є й інші фактори нашої поразки, не треба все звалювати на суддю", – резюмував молодий хавбек Джуд Беллінгем.

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"Суддя був дуже-дуже слабкий. За перші 15 хвилин французи сфолили 5-6 разів, але їм не дали жодної жовтої картки. Перший гол не можна було зараховувати через фол на Сака. Я навіть не можу описати, наскільки поганим був його виступ. Не хочу вдаватися до подробиць, бо зрештою мене оштрафують. Купа неправильних рішень, жодного свистка на нашу користь. Погана робота протягом усього матчу", – додав захисник Харрі Магуайр.

"Це повний жах. Не суддя, а посміховисько. Я не стверджую, що Англія програла тільки через це, бо люди скажуть, що це виправдання. Але він просто поганий арбітр, жахливий", – найбільш категоричним був колишній оборонець англійців Ґарі Невілл, якого цитує Sky Sports.

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