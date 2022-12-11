"Неприпустимо, щоби наш матч обслуговував аргентинський арбітр. Не можна, щоб аргентинець судив матч після всіх скарг Мессі. Натомість на нашій грі з'являється аргентинець і постійно свистить.

У другому таймі футболу майже не було, а він додав лише вісім хвилин. Марокканці забрали дуже багато часу. Ми майже не грали у ці 8 доданих хвилин. У другому таймі ми просто хотіли грати. Нам сумно. У нас була якість, щоб перемогти, але, на жаль, нам це не вдалося", – наводить слова Пепе Marca. Гнів партнера підтримав і Бруну Фернандеш.

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"Я не знаю, можливо, вони збираються віддати кубок Аргентині? Мені байдуже на наслідки, скажу все, що думаю – нехай ідуть на**й. Дуже дивно, що на нашій грі працює суддя з країни, яка досі на чемпіонаті. Зате немає жодного з португальців, які регулярно судять матчі Ліги чемпіонів. Вони б теж мали бути на цій стадії. Ці арбітри не звикли до Ліги чемпіонів. Вони явно були налаштовані проти нас, у першому таймі не дали чистий пенальті на мені.

Матч постійно переривався довгими зупинками. Ми знали, яких арбітрів зустрінемо у цій грі. Мабуть, до другого тайму треба було додати 15-20 хвилин", – лютує хавбек збірної Португалії.

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