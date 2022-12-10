Зустрічалися дві найкращі команди Європи останніх років 5, якщо не більше. Щоправда, між собою вони грають не дуже часто. Йдеться про офіційні поєдинки, бо з урахуванням спарингів їх аж 31. Цікавинкою можна вважати своєрідний розподіл сфер вплину. Франція ніколи не програвала Англії на чемпіонатах Європи (2 перемоги та 3 нічиїх). Зате на Мундіалях сильнішими були "Три леви" (дві звитяги). От тільки востаннє вони зустрічалися, коли жоден гравець нинішніх збірних ще навіть не народився, – на ЧС-1982.

ЧС-2022: визначилися півфінальні пари Мундіалю в Катарі

Неписану істину про те, що переможний склад не змінюють взяли на озброєння обидва тренери. Стартові одинадцятки повністю повторювали ті, які були в 1/8 фіналу. Водночас це найкращі варіанти з-поміж можливих. На щастя, травми не зіпсували найтоповіший матч стадії чвертьфіналу катарського чемпіонату світу, хоча були побоювання щодо готовності Деклана Райса. Команди були повністю готові з'ясовувати, чия прагматична система працює краще.

Франція очікувано почала з активності на лівому фланзі. Туди до реактивних Тео і Мбаппе зміщувався Рабйо. Як би вони не намагалися розхитати опонентів, ті помилок не припускалися. Англія, віддавши контроль, різко вибігала в контратаки. Спроби і Саки, і Фодена завершилися на підступах до штрафного. Далі "Ле Бльо" перевірили протилежний фланг. Там вистачало навіть двох гравців. Дембеле та Грізманн двічі розрізали оборону. Перша спроба завершилася кутовим, а друга – навісом на Жиру. Подача була незручною, але Олів'є однаково зумів пробити. Без проблем для Пікфорда, але дзвіночок для центрбеків. За форвардом Мілана потрібно стежити уважніше.

Ось і французи показали, що вміють вмикатися. Хендерсон обрізався, і Рабйо помчав у контратаку. Пощастило, що останній пас Мбаппе вийшов неточним. Робити висновки? Схоже, це не про англійців. Буквально через 2 хвилини ще одна контратака. Цього разу Кіліан рвонув у центр, посіявши хаос в обороні англійців. Структура розсипалася на очах. Накрити Чуамені було просто нікому. Хавбек Реала потужно пальнув з-за меж штрафного. Пікфорду залишилося лише нагримати на своїх захисників. Доволі швидкий гол, що мало лише посприяти видовищності.

Спочатку так і було. Кейн був сповнений рішучості оперативно відновити рівновагу. Харрі прорвався у штрафний – Льоріс вчасно зблизився, претендував на пенальті – Упамекано сфолив до лінії, стріляв у ближню дев'ятку – знову Льоріс врятував у ефектному стрибку. Голкіпер явно не хотів псувати собі свято. Матч проти Англії став для Уго 143 у складі національної команди. Це новий рекорд збірної Франції. Раніше першим був Лілліан Тюрам (142).

Ближче до завершення першого тайму гра знову стала рівною. Проте залишилася цікавою та інтенсивною. Мбаппе мав шанс забити гол турніру. Все для нього зробили партнери, але Кіліан пробив дуже неточно. Геніальна взаємодія Грізманна і Тео під час розіграшу штрафного була змарнована. Але заради справедливості варто зазначити, що на перевагу в два м'ячі підопічні Дідьє Дешама не награли.

Перерву краще провів Гарет Саутгейт. Принаймні на старті другого тайму його команда діяла набагато краще. Прокинувся Беллінгем. Його удар із зони напівкола витягнув Льоріс. Було дуже ефектно. Але Джуд вміє ще краще. Пас п'ятою на Саку, і того завалив Чуамені. Пенальті! Дуель двох лідерів Тоттенхема виграв Кейн, розвівши Льоріса та м'яч по різних кутах. Це 53 гол нинішнього капітана. Харрі зрівнявся з Вейном Руні в списку найкращих бомбардирів в історії збірної Англії.

Англія – Франція – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Франція була не згодна з таким перебігом подій, спробувавши миттєво повернути собі перевагу. Банальна скидка від Жиру вивела Рабйо на побачення з голкіпером. Адріен чомусь вирішив не зближуватися, бив під праву стійку. Пікфорд був готовий до такого. Слідом поодиноку можливість нагадати про себе отримав Мбаппе. Кіліан прорвався до лицевої лінії і відкотив назад. Жиру не зміг підлаштуватися, а Дембеле банально проспав момент. Схоже не очікував Усман, що м'яч дійде до нього. А вже ніхто не заважав би пробити з лінії воротарського.

Далі гойдалки пішли в протилежний бік. Пробивав Харрі Магуайр, авжеж після стандарту, – м'яч облизав стійку із зовнішнього боку. Тут же Сака відгукнувся на простріл Шоу. Тео проспав, але в останню мить таки зумів завадити англійцю акцентовано пробити. Пам'ятаєте про гойдалки? Тож помчали на протилежний край поля. Там знову бив Жиру. Пікфорд встиг зреагувати і врятував. Атака другим темпом після кутового. Грізманн подає, і вже ніхто і ніщо не заважає Жиру. Олів'є протиснув Магуайра і головою спрямував м'яч у сітку! Франція знову попереду.

Усе зіпсувати міг Тео. Ну не вміє він захищатися. Завалив у власному штрафному Маунта. VAR підказав рефері, що потрібно ставити пенальті. Знову дуель Кейна та Льоріса, але підсумок інший. Уго вгадав напрямок, але Харрі й без того зганьбився. М'яч по-зрадницьки полетів на трибуни. Щоправда, трохи не в тому напрямку, де сидів Девід Бекхем, який як ніхто інший знає, що таке – не забивати вирішальний пенальті на чемпіонаті світу.

15 хвилин залишалося в Англії, аби врятуватися. Однак підопічні Гарета Саутгейта спромоглися за цей час заробити лише один небезпечний штрафний. Більше нічого. Перспективний, до слова, і Рашфорд бив дуже навіть непогано, але повторити трюк Нідерландів не судилося. Франція зіграє у півфіналі ЧС-2022 проти Марокко.

Перевершив Анрі та Бензема: Олів'є Жиру – легендарний рекордсмен, який руйнує прокляття, любить Шеву і допомагає Україні