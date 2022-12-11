"Если честно, арбитр отработал не очень хорошо. Плохая игра может быть у всех: у игроков, у судей тоже. Я думаю, что рефери не соответствовал уровню этой игры. В первом тайме было по меньшей мере несколько пропущенных фолов у штрафной площадки французов, которые мы могли бы использовать. Но есть и другие факторы нашего поражения, не надо все сваливать на судью", – резюмировал молодой хавбек Джуд Беллингем.

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"Судья был очень-очень слабый. За первые 15 минут французы сфолили 5-6 раз, но им не дали ни одной желтой карточки. Первый гол нельзя было засчитывать из-за фола на Сака. Я даже не могу описать, насколько плохим было его выступление. Не хочу прибегать к подробностям, потому что в конце концов меня оштрафуют. Куча неправильных решений, ни одного свистка в нашу пользу. Плохая работа на протяжении всего матча", – добавил защитник Харри Магуайр.

"Это полный ужас. Не судья, а посмешище. Я не утверждаю, что Англия проиграла только из-за этого, потому что люди скажут, что это оправдание. Но он просто плохой арбитр, ужасный", – наиболее категоричен был бывший защитник англичан Гарри Невилл, которого цитирует Sky Sports.

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