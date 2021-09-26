"Я не сумую за Шараном. Не знаю, чому він мене не полюбив. Але, як ви помітили, у цьому сезоні я почав більше грати, до мене з'явилася довіра і впевненість в моїх діях.

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Минулого сезону такого не було. Навіть якщо я грав, то не було впевненості. Тому що я знав, якщо не дай бог якась помилка, то Шаран відразу буде "напихати".

Чи погодився б я перейти в якусь команду, яку згодом очолить Шаран? Ні. Особливого бажання з ним працювати немає. Не спрацювалися з цим тренером", – сказав Білик у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Шаран покинув Олександрію, з якою пропрацював протягом 13 років, в середині травня. З того часу він залишається без роботи.

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