Вратарь "горожан" Олег Билык не хотел бы снова оказаться в одной команде со своим бывшим тренером Владимиром Шараном.

"Я не скучаю по Шараном. Не знаю, почему он меня не полюбил. Но, как вы заметили, в этом сезоне я стал больше играть, ко мне появилось доверие и уверенность в моих действиях.

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В прошлом сезоне такого не было. Даже если я играл, то не было уверенности. Потому что я знал, если не дай бог какая-то ошибка, то сразу будет "пихач".

Согласился бы я перейти в какую-то команду, которую впоследствии возглавит Шаран? Нет. Особого желания с ним работать нет. Не сработались с этим тренером", – сказал Билык в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Шаран покинул Александрию, с которой проработал в течение 13 лет, в середине мая. С тех пор он остается без работы.

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