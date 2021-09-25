Маріуполь підходив до виїзного поєдинку проти Олександрії, тримаючись на передостанній позиції в турнірній таблиці й маючи за плечима 6 поразок. При цьому азовці демонстрували найгіршу оборону чемпіонату, пропустивши 21 гол. Покращити становище були покликані балканські новачки – хавбек збірної Північної Македонії Спіровскі й хорватський захисник Босанчіч. Обидва вийшли у стартовому складі.

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Підопічні Юрія Гури вважалися фаворитами зустрічі. Одразу зі стартовим свистком господарі взялися підтверджувати статус – в першій третині першого тайму Олександрія тримала м'яч 56% ігрового часу, створивши два перспективних моменти. Так, на 8-й хвилині Босанчіч виніс м'яч на Цурікова, дозволивши Андрію пробити з лету з меж штрафного – вийшло неточно, але сферу підхопив Третьяков, який виконав навіс на Гриня. Сергій замкнув точно в руки Кудрику. На 13-й же хвилині Ковалець вийшов на лінію карного майданчика й вистрілив з рикошетом від захисника. Кудрик спокійно спіймав "круглого".

Поступово Маріуполь вирівняв хід зустрічі, а на 23-й хвилині азовці ледь не відкрили рахунок внаслідок удару Кащука з меж півкола перед штрафним. Стійка врятувала Олександрію! Ще за хвилину Меліченко заробив стандарт у метрах 20-ти від воріт, а Мишньов пробив з нього у поперечину! Втім, на добиванні тут же опинився Спіровскі, який забив у порожні ворота. 0:1 – підопічні Остапа Маркевича вийшли вперед.

Втім, щастя гостей тривало недовго. Команда Юрія Гури одразу ж повернула ініціативу й вже через 10 хвилин заробила пенальті за фол Босанчіча проти Ковальця. Третьяков точним пострілом з "позначки" зрівняв рахунок. 1:1! Перед перервою ж олександрійці могли і другий гол забити: на 43-й хвилині Дубра замкнув подачу з кутового ударом над поперечкою, а на 44-й Мірошніченко пробив з відскоку метрів з 22-х – Кудрик витягнув м'яч з правого від себе кута. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за рівності на табло.

У роздягальні обидва тренери провели заміни. Юрій Гура зняв з гри Гриня, кинувши у бій Спінеллі, а Остап Маркевич замість Спіровскі й Кащука випустив Шостака та Світюху. Другий тайм команди розпочали надзвичайно активно: вже на 50-й хвилині Мишньов міг перекинути Білика після невдалого виносу (захисники завадили), а господарі відповіли на 51-й та 54-й ударами із зони перед штрафним – Ковалець бив низом, а Калюжний спрямував м'яч під поперечину. В обох випадках врятував Кудрик. Маріуполь на 61-й огризнувся пасом Меліченка на правий край карного майданчика з подальшим пострілом Кулакова у ближній кут. Поперечка врятувала Олександрію!

В середині другого тайму пройшла нова серія замін. У господарів замість Мельника вийшов Бабогло, а в гостей Топалова та Кулакова замінили Драмбаєв і В'юнник. Ефективніше перестановки вплинули на гру підопічних Юрія Гури. В цей період гри вони нічого не дозволили біля власних воріт, а от біля чужих створили достатньо для голу.

Так, на 72-й хвилині Одарюк пробив з розворотом з правого краю штрафного – Кудрик впорався. Ще за хвилину він врятував Маріуполь, перехопивши небезпечний простріл на Ковальця й парирувавши добивання Одарюка. На 75-й Спінеллі завдав удару метрів з 22-х в руки голкіперу, а на 78-й над воротами бахнув Дришлюк. Стривожений таким розвитком подій, Остап Маркевич підготував ще одну заміну. На 84-й хвилині на поле вийшов Холод.

За сім хвилин до цього олександрійці випустили Кожушка. Саме останні два футболісти й вирішили питання переможця зустрічі: на 86-й хвилині Олег прорвався через позицію Холода й вистрілив з лівого краю штрафного, прошивши Кудрика – 2:1! Ще за чотири хвилини добити Маріуполь міг Ковалець, який асистував Кожушку, однак удар Кирила після прориву в карний майданчик повз чотирьох захисників парирував Кудрик.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Олександрії. Підопічні Юрія Гури набрали 17 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи в активі 4 залікових бали, тримається на передостанній сходинці.

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