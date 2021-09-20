Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало Віктора Скрипника найкращим наставником за підсумками 8-го туру УПЛ. Зазначається, що Зоря, попри невдачі у єврокубках, на внутрішній арені вже наблизилася до третього місця на відстань у два очки.

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Найкращим гравцем експертне журі УПЛ визнало Олега Білика. Голкіпер Олександрії став справжнім героєм зустрічі з Динамо, пропустивши лише з пенальті. У голосуванні Білик випередив Андрія Тотовицького (Десна) та Віктора Циганкова (Динамо).

Цікаво, що після восьми зіграних матчів Зоря та Олександрія набрали однакову кількість очок (по 14), ділячи 6-7 місця.

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