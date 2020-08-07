"Не слабший за Де Лігта": хавбек Динамо знайшов у складі киян гравця на 100 мільйонів

"Там нам показали, що ми рано раділи, коли виграли свою групу без жодної поразки. У них був хороший склад, але я не вважаю, що Де Лігт набагато сильніший за того ж Миколенко. Віталій на той момент теж центрального захисника грав, і я не вважаю, що він слабший.

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Але так склалося, що Миколенко почав пізніше за основу грати. Можливо, якби зараз відбулося Євро-2020, і він там вистрілив, то коштував би 100 мільйонів. Ніхто ж не знає! Подивимося, як воно буде", – сказав Алібеков в інтерв'ю FootballHub.

До слова, у минулому сезоні Ахмед на правах оренди виступав за Слован Ліберец. Провів за чеський клуб 16 матчів, в яких відзначився трьома голами. Раніше повідомлялося, що Динамо вирішило взяти Алібекова на тренувальні збори.

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