toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ

"Не слабший за Де Лігта": хавбек Динамо знайшов у складі киян гравця на 100 мільйонів

15:58 - Читать на русском
"Не слабший за Де Лігта": хавбек Динамо знайшов у складі киян гравця на 100 мільйонів
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Ахмед Алібеков пригадав, як взимку 2017-го у складі "біло-синіх" грав у Юнацькій лізі УЄФА проти Аякса (0:3).

"Там нам показали, що ми рано раділи, коли виграли свою групу без жодної поразки. У них був хороший склад, але я не вважаю, що Де Лігт набагато сильніший за того ж Миколенко. Віталій на той момент теж центрального захисника грав, і я не вважаю, що він слабший.

Динамо визначилося зі спаринг-партнером на другий матч під керівництвом Луческу

Але так склалося, що Миколенко почав пізніше за основу грати. Можливо, якби зараз відбулося Євро-2020, і він там вистрілив, то коштував би 100 мільйонів. Ніхто ж не знає! Подивимося, як воно буде", – сказав Алібеков в інтерв'ю FootballHub.

До слова, у минулому сезоні Ахмед на правах оренди виступав за Слован Ліберец. Провів за чеський клуб 16 матчів, в яких відзначився трьома голами. Раніше повідомлялося, що Динамо вирішило взяти Алібекова на тренувальні збори.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо

blog_ava
Джеко розкритикував Фонсеку після вильоту Роми з Ліги Європи
10:21
4172
Теги
Динамо Динамо Ахмед Ахмед Алібеков Маттейс Маттейс Де Лігт Віталій Віталій Миколенко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
Інгулець
17:30
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?