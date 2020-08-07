Динамо визначилося зі спаринг-партнером на другий матч під керівництвом Луческу

Динамо обрало суперника на другий поєдинок під керівництвом Мірчі Луческу. Після рівненського Вереса, матч із яким стане дебютним для румуна, "біло-сині" зіграють проти чернігівської Десни. Нагадаємо, команда Рябоконя посіла 4 місце в УПЛ 2019/20. Поєдинок пройде 11 серпня, зазначає Dynamomania.
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Ймовірно, зустріч пройде на базі Динамо, адже саме там кияни готуються до нового сезону. Як відомо, цього літа "біло-сині" не поїхали на міжсезонні збори за кордон.
Нагадаємо, вчора, 6 серпня, Десна зіграла проти молодіжної команди Динамо. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.
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