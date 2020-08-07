Динамо визначилося зі спаринг-партнером на другий матч під керівництвом Луческу

Віце-чемпіон України продовжує підготовку до нового сезону та проведе контрольний матч проти чернігівської Десни.

Динамо обрало суперника на другий поєдинок під керівництвом Мірчі Луческу. Після рівненського Вереса, матч із яким стане дебютним для румуна, "біло-сині" зіграють проти чернігівської Десни. Нагадаємо, команда Рябоконя посіла 4 місце в УПЛ 2019/20. Поєдинок пройде 11 серпня, зазначає Dynamomania.

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Ймовірно, зустріч пройде на базі Динамо, адже саме там кияни готуються до нового сезону. Як відомо, цього літа "біло-сині" не поїхали на міжсезонні збори за кордон.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, Десна зіграла проти молодіжної команди Динамо. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

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