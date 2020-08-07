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"Не слабее Де Лигта": хавбек Динамо нашел в составе киевлян игрока на 100 миллионов

16:01 - Читати українською
"Не слабее Де Лигта": хавбек Динамо нашел в составе киевлян игрока на 100 миллионов
Виталий Миколенко / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Ахмед Алибеков вспомнил, как зимой 2017 года в составе "бело-синих" играл в Юношеской лиге УЕФА против Аякса (0:3).

"Там нам показали, что мы рано радовались, когда выиграли свою группу без единого поражения. У них был хороший состав, но я не считаю, что Де Лигт гораздо сильнее того же Миколенко. Виталий на тот момент тоже центрального защитника играл, и я не считаю, что он слабее.

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Но так сложилось, что Миколенко начал позже за основу играть. Возможно, если бы сейчас прошло Евро-2020, и он там выстрелил, то стоил бы 100 миллионов. Никто не знает! Посмотрим, как оно будет", – сказал Алибеков в интервью FootballHub.

К слову, в прошлом сезоне Ахмед на правах аренды выступал за Слован Либерец. Провел за чешский клуб 16 матчей, в которых отметился тремя голами. Ранее сообщалось, что Динамо решило взять Алибекова на тренировочные сборы.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ахмед Ахмед Алибеков Маттейс Маттейс Де Лигт Виталий Виталий Миколенко
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