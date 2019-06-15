"Не розумію, чому Хацкевич не долучив Булецу до першої команди", – дитячий тренер хавбека збірної України U-20

Дитячий тренер Сергія Булеци Іван Ковач пригадав початок кар'єри свого підопічного.

"Якості, які було видно ще у юному віці? Швидкий, мобільний, агресивний, націлений на ворота суперника, хороша права нога. В нього не було боязні йти в обіграш – був упевнений в своїх силах.

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Він дуже позитивна людина. Подобалися його погляди і бачення футболу. Постійно хотів грати, ніколи не зупинявся, не боявся програвати. Просто виходив і показував свій рівень, з кожною грою набирав навики, за рахунок чого доріс до такого рівня. Дитині треба давати можливість творити і розвиватися. В Україні є дуже талановиті діти, яким не дають розвиватися. Амбіції тренерів, недооцінка, тренувальна програма – вона має бути ефективною.

Пам’ятаю, ми грали з академією Севастополя в Криму в 2013-му. Виграли 2:1, а Булеца обіграв півкоманди і забив гол. Підійшов їхній тренер після матчу разом з президентом. "Дай нам цього хлопця", – кажуть.

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"При всій повазі, але ви не Шахтар і не Динамо. Сумніваюся, що він перейде сюди", – відповів я жартома. В Крим він так і не переїхав.

Не дивуюся, що Динамо забрало його одразу з нашого інтернату. Шкода було б не використати такий талант. Від щирого серця бажаю, щоб він ріс і грав у команді майстрів.

Не розумію тільки, чому Хацкевич ще не долучив його до першої команди. Він здорово грав в юнацькій Лізі чемпіонів, на тлі Ювентуса показував хороший рівень. Не дивуюся, чому зараз він грає саме так – відчуває впевненість і довіру тренера. Він отримав розкутість на полі. Це дуже важливо", – поділився Ковач в інтерв'ю Tribuna.

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