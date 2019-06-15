Україна U-20 – Південна Корея U-20: корейський журналіст назвав сильні сторони азіатської збірної

Корейський журналіст видання Goal Алекс Кім оцінив молодіжну збірну Південної Кореї напередодні фіналу чемпіонату світу-2019 проти України.

"Ця команда має найкращу атаку в історії Кореї U-20. Хоч Джон У Єна і немає, ми маємо Лі Кан Іна, багатообіцяючого атакувального півзахисника, який грає в Європі.

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Є ще кілька гравців атаки, які вже викликалися в команду U-23 і знаходяться на олівці у Паулу Бенту, тренера нашої національної збірної. Це Ум Он Сан, Чо Єнг Вук, Чон Се Джин.

Тренер команди, Юн Чон Єн, сконцентрований на організації в обороні, щоб команда могла починати атаки ще з захисту. Вони використовують схеми 3-5-2 і 4-3-3, приділяючи увагу швидким переходам від атаки до оборони. Ключовою ланкою, який пов'язує ці фази, є хавбек австрійського Ліферінга Кім Чжун Мін", – поділився Алекс Кім в коментарі Football.ua.

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