"Не понимаю, почему Хацкевич не перевел Булецу в первую команду", – детский тренер хавбека сборной Украины U-20

Детский тренер Сергея Булецы Иван Ковач вспомнил начало карьеры своего подопечного.

"Качества, которые были видны еще в юном возрасте? Быстрый, мобильный, агрессивный, нацеленный на ворота соперника, хорошая правая нога. У него не было боязни идти в обыгрыш – был уверен в своих силах.

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Он очень позитивный человек. Нравились его взгляды и видение футбола. Постоянно хотел играть, никогда не останавливался, не боялся проигрывать. Просто выходил и показывал свой уровень, с каждой игрой набирал навыки, за счет чего дорос до такого уровня. Ребенку нужно давать возможность творить и развиваться. В Украине есть очень талантливые дети, которым не дают развиваться. Амбиции тренеров, недооценка, тренировочная программа – она ​​должна быть эффективной.

Помню, мы играли с академией Севастополя в Крыму в 2013 году. Выиграли 2:1, а Булеца обыграл полкоманды и забил гол. Подошел их тренер после матча вместе с президентом. "Дай нам этого парня", – говорят.

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"При всем уважении, но вы не Шахтер и не Динамо. Сомневаюсь, что он перейдет сюда", – ответил я в шутку. В Крым он так и не переехал.

Не удивляюсь, что Динамо забрало его сразу из нашего интерната. Жаль было бы не использовать такой талант. От всего сердца желаю, чтобы он рос и играл в команде мастеров.

Не понимаю только, почему Хацкевич еще не включил его в первую команду. Он здорово играл в юношеской Лиге чемпионов, на фоне Ювентуса показывал хороший уровень. Не удивляюсь, почему сейчас он играет именно так – чувствует уверенность и доверие тренера. Он получил раскованность на поле. Это очень важно", – поделился Ковач в интервью Tribuna.

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