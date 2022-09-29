"Не потрібні іміджеві втрати": названі причини миттєвого звільнення Калініченка з Левадії
Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, чому Максим Калініченко покинув естонський клуб за 10 днів після призначення головним тренером.
"Головна помилка Калініченка, на мій погляд, що він прийшов один. Сподівався на хороші відносини зі спортивним директором клубу, але Калініченко не прорахував усі ці речі.
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Після першого поєдинку (програш 2:3 – прим.) президент оштрафував усіх гравців на місячну зарплату, потім була розмова з тренером. Стало зрозуміло, що на тлі всієї цієї "біполярочки" президента, який не розуміє, що він хоче, у клубі змінюватися нічого не буде. Калініченко вирішив, що йому не потрібні іміджеві втрати, й покинув клуб", – заявив Співаковський в етері ТаТоТаке.
У кар'єрі колишнього гравця збірної України це був перший самостійний тренерський досвід. До цього Максим працював лише асистентом у клубах Рига, Родина Москва та Полісся.
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