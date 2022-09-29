"Головна помилка Калініченка, на мій погляд, що він прийшов один. Сподівався на хороші відносини зі спортивним директором клубу, але Калініченко не прорахував усі ці речі.

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Після першого поєдинку (програш 2:3 – прим.) президент оштрафував усіх гравців на місячну зарплату, потім була розмова з тренером. Стало зрозуміло, що на тлі всієї цієї "біполярочки" президента, який не розуміє, що він хоче, у клубі змінюватися нічого не буде. Калініченко вирішив, що йому не потрібні іміджеві втрати, й покинув клуб", – заявив Співаковський в етері ТаТоТаке.

У кар'єрі колишнього гравця збірної України це був перший самостійний тренерський досвід. До цього Максим працював лише асистентом у клубах Рига, Родина Москва та Полісся.

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