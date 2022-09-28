Окремі літні трансфери українських футболістів в іноземні чемпіонати відбувались із присмаком скандалу, адже чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати Україну, хоч і є винятки.

Кілька футболістів перетнули кордон під час воєнного стану за допомогою системи "Шлях". Це додаток від Мінцифри, завдяки якому водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Але чоловіки можуть перебувати за кордоном не більше 30 днів.

Ярмолюк двічі зіграв за основу Брентфорда – курйозний передгольовий пас і перемога над Арсеналом в секретному спарингу

Як повідомляє KDK, у статусі волонтерів за вищезгаданою системою з України виїхали три гравці Руху – Олексій Сич (перейшов у Кортрейк), Данило Кондраков (Судува) та Роман Карасюк (Пюнік). Аналогічним способом Єгор Ярмолюк змінив СК Дніпро-1 на Брентфорд.

Ще одним гравцем, на якого впали підозри, став Владислав Кочергін. Він весною перебрався у Ракув, але за документами не перетинав кордон і перебуває в Україні. Схожа ситуація з Юрієм Батюшиним, який став гравцем Діли. Його виїзд теж незадокументований, хоча він їхав через Крим.

Валерій Дубко покинув Україну за дозволом Львівської ОВА, який отримали усі гравці Зорі для зборів у Польщі. Проте українець не повернувся і став гравцем Дендера. А от Денис Фаворов дозвіл на виїзд отримав від Державної прикордонної служби, після чого підписав контракт з Вєчистою.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася