"Главная ошибка Калиниченко, на мой взгляд, что он пришел один. Надеялся на хорошие отношения со спортивным директором клуба, но Калиниченко не просчитал все эти вещи.

Левадия уволила Калиниченко – украинец возглавил команду всего десять дней назад

После первого поединка (проигрыш 2:3 – прим .) президент оштрафовал всех игроков на месячную зарплату, затем был разговор с тренером. Стало ясно, что на фоне всей этой "биполярочки" президента, не понимающего, что он хочет, в клубе меняться ничего не будет. Калиниченко решил, что ему не нужны имиджевые потери, и покинул клуб", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке .

В карьере бывшего игрока сборной Украины это был первый самостоятельный тренерский опыт. До этого Максим работал только ассистентом в клубах Рига, Родина Москва и Полесье.