"Не нужны имиджевые потери": названы причины мгновенного увольнения Калиниченко из Левадии
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, почему Максим Калиниченко покинул эстонский клуб через 10 дней после назначения главным тренером.
"Главная ошибка Калиниченко, на мой взгляд, что он пришел один. Надеялся на хорошие отношения со спортивным директором клуба, но Калиниченко не просчитал все эти вещи.
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После первого поединка (проигрыш 2:3 – прим.) президент оштрафовал всех игроков на месячную зарплату, затем был разговор с тренером. Стало ясно, что на фоне всей этой "биполярочки" президента, не понимающего, что он хочет, в клубе меняться ничего не будет. Калиниченко решил, что ему не нужны имиджевые потери, и покинул клуб", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.
В карьере бывшего игрока сборной Украины это был первый самостоятельный тренерский опыт. До этого Максим работал только ассистентом в клубах Рига, Родина Москва и Полесье.
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