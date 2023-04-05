"У цій перемозі Олександрії в мене найбільше питання до Ворскли. Проблеми Скрипника продовжуються, він до кінця не розуміє, що йому з цими гравцями робити, як їх скласти в пазл.

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У Ворскли триває хаос на трансферному ринку. Особливо я б відзначив центрального захисника Лукаса Раміреса. Я не пам'ятаю настільки поганого гравця за всю історію УПЛ. Він віддав усі передачі чужим, програв усі єдиноборства і втратив усі позиції", – зазначив Сеньків у програмі KDK.

Нагадаємо, що Олександрія розтрощила Ворсклу з рахунком 3:0, а Рамірес покинув поле вже після перерви, коли команда пропустила 2 м'ячі. Бразилець також встиг отримати жовту картку.

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