Ротань "очистився" після невдач зі збірними України: відеоогляд матчу Олександрія – Ворскла – 3:0
2 квітня 00:40 - Читать на русском
Олександрія розгромила Ворсклу в 19 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
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Руслан Ротань звів до нічиїх свої 4 стартові матчі на чолі Олександрії, а потім мав поразки з національною та молодіжною збірними України. Перервати невдалу смугу вдалося розгромом Ворскли. Вже до перерви Олександрія здобула комфортну перевагу – автогол Пердути і дебютний м'яч новачка Кулакова.
Ротань здобув першу перемогу на чолі Олександрії – підопічні тренера збірної України розгромили Ворсклу
У другій половині підопічні Ротаня добили Ворсклу. Подачу Рибалки з кутового замкнув Логінов, який також приєднався до "жовто-чорних" під час зимового вікна.
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