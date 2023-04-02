Руслан Ротань звів до нічиїх свої 4 стартові матчі на чолі Олександрії, а потім мав поразки з національною та молодіжною збірними України. Перервати невдалу смугу вдалося розгромом Ворскли. Вже до перерви Олександрія здобула комфортну перевагу – автогол Пердути і дебютний м'яч новачка Кулакова.

Ротань здобув першу перемогу на чолі Олександрії – підопічні тренера збірної України розгромили Ворсклу

У другій половині підопічні Ротаня добили Ворсклу. Подачу Рибалки з кутового замкнув Логінов, який також приєднався до "жовто-чорних" під час зимового вікна.