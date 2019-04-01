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"Не можу жити там, де хотів би", – Рац розповів про любов до Донецька

09:41 235 Читать на русском
"Не можу жити там, де хотів би", – Рац розповів про любов до Донецька
Разван Рац / соцмережі

Екс-захисник Шахтаря Разван Рац розповів, в якому місті хотів би проживати.

"Якби не було того, що зараз відбувається в Україні – я б залишився в Донецьку. Багато моїх друзів знають, що моєї тіні не було б тут, в Румунії. Тому що я б сто відсотків залишився в Донецьку.

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Але, на жаль, ось ця моя мрія не може здійснитися. На жаль, я не можу жити там, де б я хотів", – сказав Рац програмі Великий футбол.

Румунський захисник виступав у складі Шахтаря з 2003 по 2013 роки, ставши переможцем Кубка УЄФА-2008/09.

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Разван Рац Разван Рац Шахтар Шахтар
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