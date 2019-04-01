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"Не могу жить там, где хотел бы", – Рац рассказал о любви к Донецку

09:41 82 Читати українською
"Не могу жить там, где хотел бы", – Рац рассказал о любви к Донецку
Разван Рац / соцсети

Экс-защитник Шахтера Разван Рац рассказал, в каком городе хотели бы жить.

"Если бы не было того, что сейчас происходит в Украине – я бы остался в Донецке. Многие мои друзья знают, что моей тени не было бы здесь, в Румынии. Потому что я бы сто процентов остался в Донецке.

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Но, к сожалению, вот эта моя мечта не может осуществиться. К сожалению, я не могу жить там, где бы я хотел", – сказал Рац программе Великий футбол.

Румынский защитник выступал в составе Шахтера с 2003 по 2013 годы, став победителем Кубка УЕФА-2008/09.

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