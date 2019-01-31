Худжамов: Росія – агресор, я жив в Донецьку, коли все починалось

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розповів своє бачення конфлікту на Донбасі.

"Чи Росія – агресор? Однозначно! Я жив у Донецьку, коли все починалося. Банальний приклад: ми їдемо в торговий центр, щоб покататися на гойдалках, а з будівлі прокуратури, яка розташовувалась поряд, виходить людина в балаклаві і з "калашом".

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У двох кварталах від мене, на перехресті, зліва, будівля СБУ, а праворуч – "Індустріальний союз Донбасу". Посеред дороги ставлять бетонні блоки. Навколо багато людей з "калашами". Хто ви? Що ви? Хр*н вас знає, хто такі. На ранок ти йдеш – СБУ вже захоплено, "ІСД" розбитий – його підпалювали і кидали коктейлі Молотова. Співробітники СБУ, наприклад мій сусід, говорили, хто це – росіяни.

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Я свічку не тримав, але, на мою думку, Росія – агресор. Я не буду її змінювати, щоб комусь сподобатися", – сказав Рустам Худжамов в ефірі програми "Вацко Light".