"Я почуваюся дуже добре. Це неправда, що я покинув тренування з командою. Не знаю, хто це написав, я готовий грати.

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Єдине, що Пеп Гвардіола сказав мені перед від'їздом в національну команду: "Якщо ти не будеш здоровий, коли повернешся, я прийду за тобою", – цитує норвежця Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що нещодавно була інформація, що Холанд відчув біль на тренуванні й не зміг завершити вправи. Збірна Норвегії проведе в цю міжнародну паузу дві товариські гри – проти Чехії та Словаччини.

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