Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс здивований тим, що гол Джаррода Боуена у матчі проти Уотфорда (4:1) скасували.

"Я передивився цей момент і хвилююся, якщо судді почнуть повертатися до таких "м'яких" порушень. Так було минулого року.

Асисти конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:4

Я був вражений, побачивши це знову. Не можу повірити, що в АПЛ фіксують такі порушення. Це занадто м'який удар, щоб не зарахувати гол", – цитує Мойєса Sky Sports.

Додамо, що Вест Хем здобув розгромну перемогу і вирвався на п'яту сходинку АПЛ.

Тоттенхем не зміг переграти Саутгемптон, Вест Хем без Ярмоленка розгромив Уотфорд, Крістал Пелас легко переміг Норвіч