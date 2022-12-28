"Не можу повірити, що в АПЛ фіксують такі порушення": Мойєс здивований рішенням арбітра в матчі проти Уотфорда
22:30 - Читать на русском
Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс здивований тим, що гол Джаррода Боуена у матчі проти Уотфорда (4:1) скасували.
Томаш Соучек 27’
Саїд Бенрама 29’
Марк Нобл 58’
Нікола Влашіч 90+2’
27’ Томаш Соучек
29’ Саїд Бенрама
58’ Марк Нобл
90+2’ Нікола Влашіч
"Я передивився цей момент і хвилююся, якщо судді почнуть повертатися до таких "м'яких" порушень. Так було минулого року.
Асисти конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:4
Я був вражений, побачивши це знову. Не можу повірити, що в АПЛ фіксують такі порушення. Це занадто м'який удар, щоб не зарахувати гол", – цитує Мойєса Sky Sports.
Додамо, що Вест Хем здобув розгромну перемогу і вирвався на п'яту сходинку АПЛ.
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