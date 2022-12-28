Асисти конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:4
19:55 - Читать на русском
Вест Хем влаштував камбек у матчі 20-го туру АПЛ проти Уотфорда. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Томаш Соучек 27’
Саїд Бенрама 29’
Марк Нобл 58’
Нікола Влашіч 90+2’
27’ Томаш Соучек
29’ Саїд Бенрама
58’ Марк Нобл
90+2’ Нікола Влашіч
Екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре відкрив рахунок потужним пострілом в дев'ятку, однак це був останній успіх "шершнів". У середині тайму Вест Хем відповів подвійним ударом від Соучека і Бенрама.
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По перерві Нобл з пенальті закріпив перевагу "молотів", а в компенсований час Влашіч оформив остаточні 4:1. Ярмоленко весь матч просидів на лаві запасних, адже Боуен не залишає шансів Андрію – конкурент українця віддав два асисти та заробив пенальті.
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