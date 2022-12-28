Вест Хем влаштував камбек у матчі 20-го туру АПЛ проти Уотфорда. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре відкрив рахунок потужним пострілом в дев'ятку, однак це був останній успіх "шершнів". У середині тайму Вест Хем відповів подвійним ударом від Соучека і Бенрама.

Тоттенхем не зміг переграти Саутгемптон, Вест Хем без Ярмоленка розгромив Уотфорд, Крістал Пелас легко переміг Норвіч

По перерві Нобл з пенальті закріпив перевагу "молотів", а в компенсований час Влашіч оформив остаточні 4:1. Ярмоленко весь матч просидів на лаві запасних, адже Боуен не залишає шансів Андрію – конкурент українця віддав два асисти та заробив пенальті.