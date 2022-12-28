Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес удивлен тем, что гол Джаррода Боуэна в матче против Уотфорда (4:1) отменили.

"Я пересмотрел этот момент и волнуюсь, если судьи начнут возвращаться к таким "мягким" нарушениям. Так было в прошлом году.

Ассисты конкурента Ярмоленко в видеообзоре матча Уотфорд – Вест Хэм – 1:4

Я был поражен, увидев это снова. Не могу поверить, что в АПЛ фиксируют подобные нарушения. Это слишком мягкий удар, чтобы не засчитать гол", – цитирует Мойеса Sky Sports.

Добавим, что Вест Хэм одержал разгромную победу и вырвался на пятое место АПЛ.

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