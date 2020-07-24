"Не можу підібрати літературних слів": володар "Золотого м'яча" розкритикував призначення Луческу в Динамо

"Сьогодні вирішив порушити тривале мовчання в мережі. Емоції переповнюють! Весь день телефонують журналісти, цікавляться моєю думкою з приводу несподіваного фінта з призначенням головного тренера Динамо.

Блохін: Луческу в Динамо – це плювок у душу

Чесно, не можу підібрати літературних слів. Категорично не згодний з відставкою Михайличенка, але ще більше шокований призначенням Луческу! Невже неписаний принцип "не брати, не призначати, не приймати" в Динамо гравців і фахівців команди головного опонента і навпаки перестав працювати?! Порушені вічні підвалини нашого місцевого "Класико"! Хоча чому лише нашого? У футбольному світі так прийнято!

Алієв: Суркіс насміхається з уболівальників Динамо – не розумію, як він буде дивитися їм в очі

Пам'ятаю, як під час гри команди Зірок-ветеранів мій друг Христо Стоїчков обіймав і вітав всіх нас, хто грав за символічну збірну Європи в Єревані у 2018-му, але при цьому, демонстративно не подав руки Луїшу Фігу (хто знає футбольну історію, той зрозуміє чому). Нічого не маю проти геніального Фігу, але це – питання етики, неписане правило "клубного патріотизму"!

Цього року світ зійшов з розуму! Керівництво Динамо вчергове зробило непродуманий крок, змусивши динамівське співтовариство закипати від обурення! Активна частина "ультрас" вже пригрозила діями у відповідь. Не хочу нагнітати, але закликаю керівників нашого рідного Динамо виважено підійти до питання майбутнього команди і почати прислухатися до думки тих, хто творив історію клубу! Почитайте висловлювання Олега Блохіна з приводу відставки Михайличенка і призначення Луческу. Він чітко пояснює, що традиції – основа сталого розвитку команди, що спадщині Лобановського зраджувати не можна і, що майбутнє неможливе без минулого", – написав Бєланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Аргумент Лобановського і натяк на свавілля Павелка – Суркіс брутально пояснив призначення Луческу у розмові з фанатами