"Не могу подобрать литературных слов": обладатель "Золотого мяча" раскритиковал назначение Луческу в Динамо

"Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети. Эмоции переполняют! Весь день звонят журналисты, интересуются моим мнением по-поводу неожиданного финта с назначением главного тренера Динамо.

Блохин: Луческу в Динамо – это плевок в душу

Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни "выражения"! Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но ещё больше шокирован назначением Луческу! Неужели негласный принцип "не брать, не назначать, не принимать" в «Динамо» игроков и специалистов команды главного оппонента и наоборот перестал работать?! Нарушены вечные устои нашего местного "Классико"! Да, что нашего?! В футбольном мире так принято!

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Помню, как при мне, во время игры команды Звёзд-ветеранов мой друг Христо Стоичков обнимал и приветствовал всех нас, кто играл за символическую сборную Европы в Ереване в 2018, но при этом, демонстративно не подал руки Луишу Фигу (кто знает футбольную историю, тот поймёт почему). Ничего не имею против гениального Фигу, но это – вопрос этики, неописанное правило "клубного патриотизма"!

В этом году мир сошёл с ума! Руководство Динамо в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от негодования! Активная часть "ультрас" уже пригрозила ответными действиями. Не хочу накалять обстановку, но призываю руководителей нашего родного Динамо взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто создавал историю клуба! Почитайте высказывания Олега Блохина по-поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко обьясняет, что традиции – основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и, что будущее невозможно без прошлого", – написал Беланов на своей странице в социальной сети Facebook.

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