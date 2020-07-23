"Нехай вболівальники Динамо зададуться питанням, наскільки президент клубу насміхається з них і плює на них. Мірча Луческу пропрацював 12 років у Шахтарі. У нас у ті часи були такі баталії... Що він говорив про клуб, як команда грає, про гравців... Загалом, казна-що. І президент зараз насміхається над завзятими вболівальниками Динамо таким призначенням. Не розумію, як він буде дивитися їм в очі.

Блохін: Луческу в Динамо – це плювок у душу

Ця новина всіх приголомшила. Особисто я проти Містера нічого не маю. Нехай він працює і досягає позитивних результатів з командою. Але я прекрасно пам'ятаю всі його відгуки про київське Динамо, коли я ще грав за киян. Мабуть, Ігор Суркіс все це забув.

Мені не цікаво, що зараз буде говорити Мірча Луческу, але це призначення – величезний плювок у завзятих уболівальників київського Динамо", – сказав Алієв у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу новим головним тренером клубу. Контракт укладено на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

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