Аргумент Лобановського і натяк на свавілля Павелка – Суркіс брутально пояснив призначення Луческу у розмові з фанатами

Власник Динамо Ігор Суркіс після представлення Мірчі Луческу у статусі головного тренера киян зустрівся з уболівальниками. Він запропонував ультрас зайти на територію стадіону і поспілкуватися. Зустріч відбулася біля футбольного поля. Суркіс вийшов до фанатів сам, без охорони, повідомляє у ексклюзивному матеріалі glavcom.

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Спочатку президент Динамо вислухав зауваження фанатів, а потім розповів, як відбувалися переговори з Луческу: "Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з Шахтаря пішов не сам. Його вигнали і він затаїв образу, хоче обіграти Шахтар і довести Ахметову, що він був неправий. Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі у вічі і повірив. Ви ж критикували мене за "динамівські серця"? Хотіли іноземного фахівця? Маєте".

Одним із головних аргументів проти Луческу називають вік. Невдовзі румуну виповниться 75, але Суркіс переконаний, що це не показник, і навів приклад Валерія Лобановського: "Коли я його брав сюди у 1995-му, мені всі навколо говорили, що то вже ні на що не здатний пам’ятник. Мовляв, після Арабських еміратів ледве ходить. Мій брат був проти призначення Лобановського і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали у чвертьфіналі і півфіналі Ліги чемпіонів".

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А от коли Суркісу дорікнули, мовляв, всі трофеї Луческу в Шахтарі – заслуга фінансових можливостей клубу, президент Динамо "закипів" і не підбирав слів. "Йдіть працюйте в клубі, зараз влаштую вас на роботу! Давати поради з боку може кожен. Крім того, враховуйте можливості Ахметова і мої! Я в цей клуб вх**рив півтора мільярда, тягнув його з останніх сил. Покажіть людину, готову вкладати в Динамо гроші і я поступлюся. Керувати за чужі гроші може кожен. Свої вкладіть. Дайте 30 мільйонів доларів на рік і керуйте. Призначайте тренера і беріть, кого хочете", – парирував Суркіс.

Водночас навіть президенту Динамо важко виправдати колишні хейт-спічі новоспеченого тренера на адресу київського клубу, але пообіцяв, що Мірча допоможе у боротьбі проти так званої "системи Павелка", натякаючи, що існує упереджене ставлення щодо Динамо з боку керівників українського футболу. "Мені важко чимось апелювати, коли кажете, що Луческу говорив про нас щось неприємне. Але! Ми маємо розуміти, що поки нашим футболом керуватиме Павелко, можемо битися головою в стіну. Схема проста: всі наші важливі матчі судили двоє арбітрів – Монзуль у полі і Романов як відеоасистент. Ви бачили, що вони творили?

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Що змінить призначення Луческу? Ви все побачите. Він мені пообіцяв. А що він говорив раніше, то він і мене ображав. Так само, як ви – не прийшли зі мною говорити, а банери на всю країну вивішували. Принесіть бабки і керуйте. А ви хочете керувати за мої гроші, говорити про честь і гідність. Так не буде. Я прожив 61 рік і знаю, що таке честь і гідність. Вони у мене є. Коли мене журналісти записали, чи є у країні війна. Я відповів. І не треба мене зв’язувати з Медведчуком і старшим Суркісом.

У мене є своє бачення. Зараз я ухвалив рішення, яке, з моєї точки зору, принесе київському Динамо, б**ть, користь. Можливо, я помилився. Але у мене з Луческу домовленість: "Немає результату – розходимося". Без будь-якої компенсації. А зараз є контракт. Ви готові заплатити компенсацію, щоб його розірвати? Якщо так – звільню його сьогодні", – підсудили два арбитра - Монзуль в поле и Романов как видеоасистент. Вы видели, что они творили?сумував Ігор Суркіс.

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