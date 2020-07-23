toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Блохін: Луческу в Динамо – це плювок у душу

17:27 - Читать на русском
Блохін: Луческу в Динамо – це плювок у душу
Мірча Луческу і Олег Блохін / Фото з відкритих джерел

Легендарний нападник і екс-тренер Динамо Олег Блохін розкритикував рішення керівництва київського клубу призначити новим наставником румунського фахівця Мірчу Луческу.

"Це плювок. Це мені особистий плювок. Що говорив Луческу про Динамо, про історію, про Лобановського, про традиції клубу? Це плювок мені в душу.

"Не знаю, як це сприймати": Маркевич оцінив призначення Луческу – Динамо не Шахтар

Людина, яка працювала у Шахтарі 12 років, наговорила стільки про Динамо... Ну як? Ви ж читали, напевно, все це? Що він зробив у збірній Туреччини, в Зеніті? Що він зробив? Чотири або три роки вже не працює, що він може зробити з Динамо? Це плювок у душу. Я не забуду, що він говорив про традиції Динамо, Лобановського і все інше. Хто завгодно – тільки не Луческу. Для мене особисто все одно, хто був би. Я не буду вболівати за Динамо Луческу ні за яких умов. Дай бог, щоб він щось покращив, але я в це не вірю. Ще раз кажу: хто завгодно – тільки не він.

Суркіс поділився очікуваннями від роботи Луческу в Динамо

Чесно кажучи, переживаю дуже сильно за Динамо. Але те, що сталося – це плювок, просто плювок. Були ж різні кандидатури. Луческу для мене – це табу. У моїх очах його вже ніщо не виправдає. Це 100%. Чому прийняли таке рішення, треба питати у Суркісів. Напевно ж є традиції якісь. Суркіс же за час президентства говорить про традиції, зв'язок поколінь, Лобановського. А тут приходить людина, яка Лобановського опустила нижче планки. Якийсь іноземець, вибачте, розповідає про Динамо, за яке я все життя грав, тренував. Вдало чи ні – інше питання. Але я грав, теж домагався слави з Динамо і створював імідж клубу. Як я можу це прийняти, поясніть мені?

Тим більше – такі гроші. Мені б у 74 роки такі гроші, думаю, теж би керував. Людині 74 роки, чотири роки вона не тренує. Це знущання. При нашій ситуації в країні платити такі гроші – незрозуміло кому, навіщо? Дай бог йому здоров'я. Я в шоці, чесно", – сказав Блохін у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу новим головним тренером клубу. Контракт укладено на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка

blog_ava
Луческу вже оглянув базу Динамо – кияни від початку розглядали лише двох фахівців, – Бурбас
10:43
22799
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Ігор Суркіс Олег Блохін Валерій Лобановський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
1
хв
Удінезе
20:30
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук