"Це плювок. Це мені особистий плювок. Що говорив Луческу про Динамо, про історію, про Лобановського, про традиції клубу? Це плювок мені в душу.

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Людина, яка працювала у Шахтарі 12 років, наговорила стільки про Динамо... Ну як? Ви ж читали, напевно, все це? Що він зробив у збірній Туреччини, в Зеніті? Що він зробив? Чотири або три роки вже не працює, що він може зробити з Динамо? Це плювок у душу. Я не забуду, що він говорив про традиції Динамо, Лобановського і все інше. Хто завгодно – тільки не Луческу. Для мене особисто все одно, хто був би. Я не буду вболівати за Динамо Луческу ні за яких умов. Дай бог, щоб він щось покращив, але я в це не вірю. Ще раз кажу: хто завгодно – тільки не він.

Суркіс поділився очікуваннями від роботи Луческу в Динамо

Чесно кажучи, переживаю дуже сильно за Динамо. Але те, що сталося – це плювок, просто плювок. Були ж різні кандидатури. Луческу для мене – це табу. У моїх очах його вже ніщо не виправдає. Це 100%. Чому прийняли таке рішення, треба питати у Суркісів. Напевно ж є традиції якісь. Суркіс же за час президентства говорить про традиції, зв'язок поколінь, Лобановського. А тут приходить людина, яка Лобановського опустила нижче планки. Якийсь іноземець, вибачте, розповідає про Динамо, за яке я все життя грав, тренував. Вдало чи ні – інше питання. Але я грав, теж домагався слави з Динамо і створював імідж клубу. Як я можу це прийняти, поясніть мені?

Тим більше – такі гроші. Мені б у 74 роки такі гроші, думаю, теж би керував. Людині 74 роки, чотири роки вона не тренує. Це знущання. При нашій ситуації в країні платити такі гроші – незрозуміло кому, навіщо? Дай бог йому здоров'я. Я в шоці, чесно", – сказав Блохін у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу новим головним тренером клубу. Контракт укладено на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

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