Лоран Блан розкритикував рівень фізичної підготовки своїх підопічних перед зустріччю зі Страсбуром у матчі 33 туру Ліги 1.

Блан очолив Ліон під час цього сезону, замінивши Петера Боса. Під його керівництвом команда виступає нестабільно: у чотирьох останніх матчах Ліон зазнав двох поразок – від Нанта і Марселя.

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"Гравці повинні бути в найкращій фізичній формі – цього вимагає наш стиль гри. Щоб грати у футбол певним чином, потрібно бути в хорошій фізичній формі", – цитує Блана L'Équipe.

Тренеру Ліона задали питання стосовно різниці у "фізиці" гравців Страсбура з гравцями Ліона. "Ми не впоралися не тільки в матчі з Нантом. Нам було складно конкурувати навіть з Марселем. У нас в команді підібрані гравці такого профілю, нічого не поробиш. Ми не можемо змусити їх вирости на 10 сантиметрів або набрати 10 кілограмів. Я кажу своїм хлопцям, що в матчах їм немає сенсу вступати у фізичні єдиноборства", – зазначив Блан.

Матч Страсбур – Ліон буде зіграно в п'ятницю, 28 квітня. У складі ельзасців виступає український захисник Едуард Соболь.

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