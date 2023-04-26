Лоран Блан раскритиковал уровень физической подготовки своих подопечных перед встречей со Страсбуром в матче 33 тура Лиги 1.

Блан возглавил Лион по ходу этого сезона, заменив Петера Боса. Под его руководством команда выступает нестабильно: в четырех последних матчах Лион потерпел два поражения – от Нанта и Марселя.

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"Игроки должны быть в наилучшей физической форме – этого требует наш стиль игры. Чтобы играть в футбол определенным образом, нужно быть в хорошей физической форме", – цитирует Блана L'Équipe.

Тренеру Лиона задали вопрос по поводу разницы в "физике" игроков Страсбура с игроками Лиона. "Мы не справились не только в матче с Нантом. Нам было сложно конкурировать даже с Марселем. У нас в команде подобраны игроки такого профиля, ничего не поделать. Мы не можем заставить их вырасти на 10 сантиметров или набрать 10 килограммов. Я говорю своим парням, что в матчах им нет смысла вступать в физические единоборства", – отметил Блан.

Матч Страсбур – Лион будет сыгран в пятницу, 28 апреля. В составе эльзасцев выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

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