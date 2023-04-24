Ліон не втримав нічию проти Марселя у 32 турі Ліги 1. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 32 тур

Ліон – Марсель – 1:2

Голи: Ляказетт, 68 – Ундер, 44, Гюсто, 90+1 (аг)

Ліон провалив повністю перший тайм і не зміг нічого показати проти команди Маліновського, яка з перших хвилин продемонструвала свій характер. Гості домінували всю першу половину гри, але забити вдалось тільки під кінець першого тайму.

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"Ткачі" прокинулися тільки після перерви та полетіли вперед відіграватися. Ветерани команди Ляказетт та Толіссо допомогли своїй команді зробити рахунок на табло нічийним. Марсель вирвав перемогу лише в доданий час. Плутанина біля воріт Лопеша збила з пантелику Мало Гюсто і він відправив м'яча у свої ворота. Марсель вперше з 2007 року переміг на виїзді Ліон.

Команда Маліновського продовжує переслідувати ПСЖ у турнірній таблиці. Вісім очок відділяє Марсель від першого місця. Ліон залишився на сьомій сходинці з 50 балами.