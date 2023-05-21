"Динамо відправило володаря "Золотого м'яча" та одного з найкращих гравців країни до менхенгладбахської Борусії. Тоді це була посередня команда, вони боролися за виживання. Я розцінив це як глузування.

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А Блохіна продали у другий дивізіон чемпіонату Австрії. Правда в тому, що ми так і не зрозуміли, навіщо ми йдемо, навіщо нам це потрібно. Ми були щасливі у київському Динамо.

Були певні моменти, які я не хочу згадувати. Заварову пощастило більше, ніж мені – він поїхав у Ювентус. Ми були першим поколінням гравців, яким дозволили виїхати і грати за кордоном. В принципі, ми всі провалилися. Нас ніхто ніколи не питав, куди ми хочемо поїхати. Наші дії вирішувала політика.

Я хотів приєднатися до Аталанти. Я навіть підписав з ними договір. Пам'ятаю, мені хотіли платити 100 000 доларів за сезон. Пам’ятаю, їхній директор мені щось пояснював, але я не міг зосередитися, бо рахував нулі. Я був зачарований кількістю грошей. Гроші, які були в наших контрактах, пішли державі. У нас не було вибору. Принаймні всі ці країни, де ми грали, тепер можуть підтримати Україну під час війни", – розповів Бєланов в інтерв'ю Josimar.

Нагадаємо, у 1989 році форвард переїхав у Бундеслігу, де спочатку два сезони виступав за Борусію М, а потім ще чотири роки грав за Айнтрахт (Брауншвайг) у третьому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

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