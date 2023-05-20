"Чи виношу я з дому свій "Золотий м'яч"? Я беру його на юнацькі змагання. Показую дітям. Розповідаю їм про легенд київського Динамо. Деякі хлопці знають мене та інших, але є й такі, які ніколи про нас не чули.

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Якось під час турніру я запитав хлопця, чи знає він, хто я. Він сказав, що вважає мене поп-співаком. Перед початком війни у ​​нас з Блохіним була академія "Блохін-Бєланов". Колись наші заняття відвідувало понад 300 дітей.

До слова, про "Золотий м'яч" є кумедна історія зі мною та Блохіним. Його трофей менший за мій. Він виграв його у 1975 році, тому модель старша за ту, яку я отримав у 1986 році. Він завжди бере мою нагороду з собою на масові заходи. Він показує мій "Золотий м'яч" замість свого.

Колись ми їздили в Дніпро на зустріч декількох легендарних спортсменів. Кожен із них привіз свої трофеї, свої олімпійські медалі тощо. Президент Зеленський подивився на мій "Золотий м'яч" і сказав: "Вау, твій такий великий". Раніше він бачив "Золотий м'яч" Блохіна і очікував, що мій буде такий самий. Я йому сказав: "Не хвилюйтесь, я привіз з Одеси свою помпу. Заправимо газ у "М'яч" Блохіна". Всі почали сміятися.

Ми з Блохіним друзі, намагаємося триматися разом. Ми розуміємо цінність один одного. Я не можу сказати, що "Золотий м'яч", який я виграв, тільки мій. Він належить усім динамівцям, з якими я грав", – розповів Бєланов в інтерв'ю Josimar.

Нагадаємо, Блохін виступав за Динамо з 1969 по 1988 роки. Бєланов приєднався до київського клубу у 1985-му (з одеського Чорноморця) і провів у команді Лобановського чотири сезони.

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