"Динамо отправило обладателя "Золотого мяча" и одного из лучших игроков страны в менхенгладбахскую Боруссию. Тогда это была посредственная команда, они боролись за выживание. Я расценил это как насмешку.

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А Блохина продали во второй дивизион чемпионата Австрии. Правда в том, что мы так и не поняли, зачем мы уходим, зачем нам это нужно. Мы были счастливы в киевском Динамо.

Были определенные моменты, которые я не хочу вспоминать. Заварову повезло больше, чем мне – он уехал в Ювентус. Мы были первым поколением игроков, которым позволили уехать и играть за границей. В принципе, мы все провалились. Нас никто никогда не спрашивал, куда мы хотим поехать. Наши действия решала политика.

Я хотел присоединиться к Аталанте. Я даже подписал с ними договор. Помню, мне хотели платить 100 000 долларов за сезон. Помню, их директор мне что-то объяснял, но я не мог сосредоточиться, потому что считал нули. Я был очарован количеством денег. Деньги, которые были в наших контрактах, ушли государству. У нас не было выбора. По крайней мере все эти страны, где мы играли, теперь могут поддержать Украину во время войны", – рассказал Беланов в интервью Josimar.

Напомним, в 1989 году форвард переехал в Бундеслигу, где сначала два сезона выступал за Боруссию М, а затем еще черыре года играл за Айнтрахт (Брауншвейг) в третьем дивизионе чемпионата Германии.

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