Гладкий наздогнав Ярмоленка у таблиці бомбардирів УПЛ: відеоогляд матчу Верес – Чорноморець – 1:3
4 березня 20:20 - Читать на русском
Верес поступився Чорноморцю у 16-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Зігі Бадібанга 13’
Олександр Гладкий 90+3’
13’ Зігі Бадібанга
90+3’ Олександр Гладкий
Чорноморець виграв перший тайм завдяки дебютному голу Бадібанга в Україні. Бельгієць випередив захисника і чітко реалізував вихід віч-на-віч з кіпером.
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По перерві було значно веселіше. Маткобожик скористався помилкою Непогодова, проте Чорноморець у відповідь ще двічі вразив ворота Вереса. Алефіренко повернув одеситам перевагу, а Гладкий у компенсований час поставив крапку ударом з пенальті. Досвідчений нападник забив вперше з жовтня 2021-го року і наздогнав Андрія Ярмоленка в історичній таблиці бомбардирів УПЛ – по 99 голів.
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