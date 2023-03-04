Чорноморець виграв перший тайм завдяки дебютному голу Бадібанга в Україні. Бельгієць випередив захисника і чітко реалізував вихід віч-на-віч з кіпером.

Чорноморець на виїзді здолав Верес і покинув зону вильоту – гольовий дебют новачків, Григорчук вгадав з замінами

По перерві було значно веселіше. Маткобожик скористався помилкою Непогодова, проте Чорноморець у відповідь ще двічі вразив ворота Вереса. Алефіренко повернув одеситам перевагу, а Гладкий у компенсований час поставив крапку ударом з пенальті. Досвідчений нападник забив вперше з жовтня 2021-го року і наздогнав Андрія Ярмоленка в історичній таблиці бомбардирів УПЛ – по 99 голів.