"Немає значення, що було раніше", – Сульшер розповів про перспективи Манчестер Юнайтед

Виконувач обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер повідомив, що розраховує на всіх футболістів команди.

"Всі в команді знають, що отримають свій шанс. Не має значення, що було раніше. Всі починають з чистого аркуша. Хочемо дати гравцям можливість проявити себе", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Сульшер очолив Манчестер Юнайтед 19 грудня. У першому матчі під керівництвом нового наставника манкуніанці розгромили Кардіфф з рахунком 5:1.

Після 18 турів Манчестер Юнайтед, набравши 29 очок, займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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