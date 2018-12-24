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"Немає значення, що було раніше", – Сульшер розповів про перспективи Манчестер Юнайтед

20:36 215 Читать на русском
"Немає значення, що було раніше", – Сульшер розповів про перспективи Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Виконувач обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер повідомив, що розраховує на всіх футболістів команди.

"Всі в команді знають, що отримають свій шанс. Не має значення, що було раніше. Всі починають з чистого аркуша. Хочемо дати гравцям можливість проявити себе", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Сульшер очолив Манчестер Юнайтед 19 грудня. У першому матчі під керівництвом нового наставника манкуніанці розгромили Кардіфф з рахунком 5:1.

Після 18 турів Манчестер Юнайтед, набравши 29 очок, займає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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