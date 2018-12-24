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Сульшер отримає солідний бонус у разі фінішу Манчестер Юнайтед в топ-4

10:14 110 Читать на русском
Сульшер отримає солідний бонус у разі фінішу Манчестер Юнайтед в топ-4
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Керівництво англійського Манчестер Юнайтед підготувало бонус для головного тренера Уле Гуннара Сульшера на випадок виходу манкуніанців до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Норвезький фахівець може отримати бонус у розмірі 2 млн фунтів, якщо МЮ кваліфікується до чемпіонської Ліги, повідомляє Mirror.

Петер Шмейхель може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

"Червоні дияволи" відстають на 8 пунктів від топ-4 і наразі не потрапляють до ЛЧ-2019/20. Через це клуб може не дорахуватися більше 40 млн фунтів. Востаннє команда не потрапляла до головного євротурніру в останній сезон роботи Луї ван Гала. Тоді Юнайтед фінішував п'ятим.

Відзначимо, що в суботу манкуніанці розгромили Кардіфф (5:1) завдяки голам Решфорда, Еррери, Марсьяля та Лінгарда (двічі). Це був перший матч МЮ під керівництвом Уле Гуннара Сульшера.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Ліга чемпіонів Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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