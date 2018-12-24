Сульшер отримає солідний бонус у разі фінішу Манчестер Юнайтед в топ-4

Керівництво англійського Манчестер Юнайтед підготувало бонус для головного тренера Уле Гуннара Сульшера на випадок виходу манкуніанців до Ліги чемпіонів за підсумками сезону.

Норвезький фахівець може отримати бонус у розмірі 2 млн фунтів, якщо МЮ кваліфікується до чемпіонської Ліги, повідомляє Mirror.

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"Червоні дияволи" відстають на 8 пунктів від топ-4 і наразі не потрапляють до ЛЧ-2019/20. Через це клуб може не дорахуватися більше 40 млн фунтів. Востаннє команда не потрапляла до головного євротурніру в останній сезон роботи Луї ван Гала. Тоді Юнайтед фінішував п'ятим.

Відзначимо, що в суботу манкуніанці розгромили Кардіфф (5:1) завдяки голам Решфорда, Еррери, Марсьяля та Лінгарда (двічі). Це був перший матч МЮ під керівництвом Уле Гуннара Сульшера.