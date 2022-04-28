"Те, як ці нелюди вирішили зайти на нашу землю з такою агресією, я не міг уявити ніколи в житті. Це, мабуть, найстрашніший сон, який може бути. Коли читаєш, що вони роблять із дітьми, з батьками, навіть не знаю, що можна вигадати гірше. Не знаю, наскільки для цього треба бути нелюдяними, страшно потім жити з цим.

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Навіть нічого не зробивши (я звертаюся до людей у ​​Росії), ти вже несеш цей гріх, бо ти не проти цієї війни та нічого не говориш. Та скажи хоч щось! Якщо кожен у Росії потрішки щось скаже, все кардинально зміниться.

Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, але треба зважати, скільки користі б це принесло. Взяв би, лягти в окоп... У Counter-Strike грати вмію досить добре, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Зрозуміло, що пожартувати трохи треба (усміхається – прим.). Але насправді люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь.

Думаю, зараз будь-яка людина в Європі не проти мати український паспорт. Ми повинні всією країною об'єднатися разом з іншими країнами та показати всьому світу, що відбувається. Упевнений, що ми все одно переможемо Росію, бо вона сама, а нас багато", – резюмував Коноплянка в етері Футбол News.

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