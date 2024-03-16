Хетафе переміг Жирону в 29-му турі чемпіонату Іспанії. Артем Довбик знову не забив. Дивіться відео гола і огляд матчу Хетафе – Жирона на "Футбол 24".

Долю гри вирішив єдиний гол Хесуса Сантьяго на 33-й хвилині. Жирона поки що залишилася другою (62 очки), але дала шанс Барселоні обійти себе, а іншим конкурентам за путівку в ЛЧ – скоротити відставання. Хетафе піднявся на 9 місце, набравши 38 балів.

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Артем Довбик вийшов у старті, але провів невдалий поєдинок. Нападник мав два класні моменти, щоб відзначитися, проте не реалізував їх. Якщо в першому таймі Артем не влучив у дальній кут з лінії штрафного, то наприкінці гри змарнував куди кращий шанс. Довбик не зміг забити з меж воротарського, невдало пробивши головою.

Форвард збірної України продовжив безгольову серію, яка налічує вже 8 матчів (з урахуванням Кубка Іспанії). Востаннє Довбик забивав ще 21 січня, оформивши хет-трик у ворота Севільї. Вже в неділю, 17 березня, Артем прибуде у табір збірної України, яка в Іспанії готується до матчу проти Боснії і Герцеговини.